Erdogan: 'Voornemen Nederland om Turkse politici te weigeren niet uit vrije wil'

Dat tekent de Turkse krant Hürriyet maandag op uit de mond van Erdogan. Wat de Turkse president precies bedoelt met niet uit vrije wil, is niet duidelijk.

In het weekend had Erdogan al uitgehaald naar Duitsland. Dat probeert net als Nederland tegen te houden dat Turkse bewindslieden actie voeren voor een referendum over grondwetswijzigingen die de Turkse president meer macht geven. De verboden zijn ''niet anders dan die uit de nazi-periode'', zei Erdogan zondag over de Duitse stellingname.

Turkse politici willen Turkse kiezers in het buitenland over te halen te stemmen voor verruiming van de macht van de Turkse president.

Cavusoglu

De Turkse minister van Buitenlandse Zaken Mevlüt Cavusoglu laat ondertussen weten dat Nederland zich door Geert Wilders laat gijzelen met zijn verzet tegen campagnebijeenkomsten van Turkse politici.

De Turkse minister wil op 11 maart in Rotterdam spreken op een politieke manifestatie, zeer tegen de zin van de Nederlandse regering. Het referendum over uitbreiding van de macht van de Turkse president is in april.

Behulpzaam

Als de Nederlandse regering bang is dat door zijn optreden de steun voor Wilders in de Kamerverkiezingen zal toenemen, dan is daar met hem best over te praten, zei Cavusoglu. ''Wanneer het je mij netjes laat weten, kan ik je hierin behulpzaam zijn, maar als je eerst tegen de pers zegt 'nee, hij kan niet komen' en daarna pas met mij praat, dan ketst het natuurlijk af.''

''Wij zullen gaan en onze staatsburgers spreken'' zei Cavusoglu. Hij noemde het onacceptabel dat hoteleigenaren en zaalverhuurders onder druk worden gezet geen accommodatie beschikbaar te stellen en dat wordt gedreigd met de politie. Dat komt volgens hem neer op ''systematische onderdrukking''.

Een campagneoptreden van Cavusoglu in Hamburg is maandag afgeblazen. De brandveiligheidsvoorzieningen in de zaal waar Cavusoglu dinsdag met Turkse Duitsers zou spreken zijn niet op orde, zei een woordvoerster van het stadsdeel maandag. Of de bijeenkomst naar een andere locatie wordt verplaatst is nog onduidelijk.

Koenders

Minister Bert Koenders van Buitenlandse Zaken zegt in een reactie dat de uitspraken van de Turkse regering "onzin" zijn. "Ik zou willen vragen aan de Turkse regering niet dit soort onwaarheden te verkondigen."

Koenders zegt dat reden dat de Nederlandse regering de campagne wil voorkomen is omdat "we geen export van Turkse problemen willen". "Je ziet dat het spanningen oplevert, dat is geen goede zaak."

Bij De Wereld Draait Door lieten Jesse Klaver (GroenLinks) en Sybrand Buma (CDA) zich uit over de mogelijke Turkse campagne in Nederland.

Buma: "Turkije spreekt ze aan op het Turk zijn, 'het zijn onze staatsburgers'. Maar die mensen wonen in Nederland. Turkije probeert iedereen weer naar Turkije te trekken. Dat kunnen we niet accepteren."

Ook Klaver ziet de komst van de Turkse minister niet zitten: "In Turkije wordt op dit moment een dictatuur gesticht en ik vind het verkeerd dat de regering Erdogan hier campagne gaat voeren. Het zit hem in het verschil tussen of politici dat doen of als de staat dat doet."