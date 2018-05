Familie roept verdachte aanslag Berlijn op zich te melden

"Als mijn broer dit hoort: ik wil dat hij zich overgeeft. Ook voor onze familie, het zou ons opluchten", zegt Abdelkader Amri.

De Tunesische familie Amri zei tegen journalisten overtuigd te zijn van zijn onschuld. Als hij het toch heeft gedaan, is dat "een schande voor ons", zei zijn broer. "Als hij heeft gedaan waarvan hij wordt verdacht, dan zal hij worden gestraft. Maar hij is vast onschuldig. Ik weet waarom hij thuis is weggegaan, dat was om economische redenen. Hij wilde werken, de familie helpen."

Zus Najwa begrijpt er ook niets van. "Anis was niet religieus. Hij dronk, vierde feest, luisterde naar popmuziek."

Veranderd

Anderzijds erkenden Amri's broers dat hij erg is veranderd. Na zijn gevangenisstraf in Italië, waar hij volgens media uit dat land drieënhalf jaar vastzat nadat hij had geprobeerd de school in Catania waar hij naartoe ging plat te branden, had hij "een totaal andere mentaliteit".

Voordat Amri uit Tunesië vertrok, werd hij daar gezocht voor diefstal van een truck.

Invallen

Op meerdere plekken in Duitsland wordt gezocht naar Amri. Een speciale commando-eenheid van de Berlijnse politie viel donderdag een trefpunt van salafisten in het stadsdeel Moabit binnen, meldt een vertegenwoordiger van de plaatselijke veiligheidsdienst tegen persbureau dpa. Amri zou regelmatig komen bij het trefpunt.

De Berliner Zeitung meldt dat bij de actie tegen moskeevereniging 'Fussilet 33' lichtgranaten zijn gebruikt en een deur is opgeblazen. Volgens het Berlijns OM kwamen islamisten, vooral Turken en Kaukasiërs, samen in het centrum voor godsdienstonderwijs door fundamentalistische, soennitische imams.

Radicaliseren

Die hebben geprobeerd de gelovigen te radicaliseren en te rekruteren voor de gewapend strijd in Syrië en Irak aan de zijde van Islamitische Staat. Ook zou geld zijn ingezameld voor terroristische aanslagen. De politie deed in 2015 al eens inval in het pand. Een imam zat toen enige tijd in voorarrest voor verhoor.

Volgens het Duits persbureau zijn donderdag in de zoektocht naar de vermoedelijke dader meer politieacties geweest in Berlijn tegen mogelijke contactpersonen van Amri. Getuigen meldden dat metro's tot staan zijn gebracht om te worden doorzocht door agenten met machinepistolen, onder meer op het station Mehringdamm. Er zijn geen aanhoudingen verricht.