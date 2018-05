Nederlander gearresteerd in Uruguay voor smokkelen 15.000 xtc-pillen

Het zou gaan om dezelfde synthetische drug als die vorige week tijdens een muziekfestival in Buenos Aires vijf bezoekers het leven kostte.

De man was onderweg van Amsterdam naar Buenos Aires, en maakte een tussenstop in de Uruguayaanse hoofdstad Montevideo. Daar wilde hij verder reizen per boot naar Argentinië, maar de drugs die meer dan 1.600 gram wogen, werden ontdekt door de douane.

De Nederlandse man is de tweede Europeaan die in een maand tijd wordt gearresteerd voor het smokkelen van drugs. Op 20 april werd een 34-jarige Belgische man gearresteerd met meer dan 21.000 xtc-pillen in zijn bezit.

De Nederlander zit op dit moment vast. Het is nog onduidelijk wat zijn straf zal zijn.