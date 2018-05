Oostenrijk wil militairen naar Griekse EU-grens sturen

Volgens hem is de EU-grensbewakingsdienst Frontex te traag.

Hans Peter Doskozil pleit voor een missie die helpt bij de registratie of repatriëring van vluchtelingen in Griekenland, totdat Frontex is versterkt en in staat is de deal tussen de EU en Turkije uit te voeren.

Griekenland herbergt circa 43.000 vluchtelingen en er komen nog altijd mensen aan, ondanks de deal die de toestroom zou moeten stoppen. Volgens dat akkoord neemt Turkije iedereen die illegaal de oversteek naar Griekenland maakt terug. In ruil neemt de EU duizenden Syrische vluchtelingen op uit Turkije.