IS dreigt met aanval op Verenigd Koninkrijk in nieuwe video

Een man en een jongen met een Brits accent dreigen met het vermoorden van ongelovigen en spreken van een "invasie van jullie land" na het 'prijzen' van premier David Cameron, die het aandurfde "de macht van IS uit te dagen".

Het UK Foreign Office onderzoekt de echtheid van de tien minuten durende video, meldt de BBC.

In het filmpje worden vijf mannen die op hun knieën zitten met een schot in het achterhoofd geëxecuteerd door gemaskerde strijders. IS claimt dat de vijf bekend hebben te spioneren.

Sommige IS-strijders zeggen in het filmpje dat ze uit Raqqa in Syrië komen, een ander zegt dat hij afkomstig is uit Benghazi, Libië. Geen van hen zegt uit Groot-Brittannië te komen.