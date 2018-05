Dode en gewonden na binnenrijden auto in Engelse koffiebar

Van de gewonden zouden vier er slecht aan toe zijn. De gewonden zijn zowel inzittenden van de auto als bezoekers van de koffietent.

Op beelden is te zien dat de Audi zich in zijn geheel in het koffiehuis heeft geboord.

Volgens getuigen raakte hij eerst verschillende andere auto's voor hij het pand ramde.

Video: Auto rijdt koffiebar in Engeland binnen

Lijnbus

Elders in Engeland, in de plaats Peterborough, is een lijnbus een huis binnengereden.

Ook daarbij zijn gewonden gevallen, maar hoeveel is nog niet bekend. Er zouden vooral voorbijgangers zijn geraakt.

Ook zouden er nog passagiers in de bus bekneld zitten.