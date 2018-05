Een andere, hoge Chinese diplomaat raakte gewond door de aanval in het restaurant in de stad Cebu. Hij is gewond naar een ziekenhuis gebracht.

Het gaat om de consul-generaal Song Ronghua. De politie heeft twee verdachten aangehouden. Over hun motief is niets bekend. De politie kon de verdachten nog niet verhoren omdat er nog geen tolk was. Zowel de slachtoffers als de schutter waren in het restaurant aan het eten.