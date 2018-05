Voldoende steun in senaat VS voor atoomprogramma Iran

Woensdag kwam het aantal senatoren dat hem zal steunen op 34, waardoor de Republikeinen niet genoeg steun hebben om het akkoord van tafel te krijgen.

Obama kreeg woensdag de steun van Barbara Mikulski van de staat Maryland. De afgelopen weken was het nog onzeker of Obama wel voldoende steun zou krijgen voor de overeenkomst die zes wereldmachten en de EU na maanden onderhandelen in juli sloten met Teheran.

"Geen enkele overeenkomst is perfect, vooral niet als die wordt gesloten met het Iraanse regime", schreef Mikulski in een verklaring. Het akkoord is volgens de senator het beste middel om te voorkomen dat Iran toegang krijgt tot een kernwapen. : Daarom zal ik voor deze deal stemmen."

Tegenresolutie

De Republikeinen voelen niets voor het akkoord en dreigen met een tegenresolutie. Obama heeft al aangekondigd daar zijn veto over uit te spreken.

Om een dergelijk veto ongedaan te maken, hebben zijn tegenstanders een tweederdemeerderheid nodig in beide Kamers van het parlement. In de Senaat komt dat neer op 67 van de 100 leden, maar nu kunnen ze hooguit nog 66 mensen achter zich krijgen.

Het Witte Huis reageerde woensdag opgetogen op het nieuws. "We ervaren deze laatste telling als een aanmoediging", zei een woordvoerder. "Als er zoveel op het spel staat, is iedere stem belangrijk."