Polen melden zich massaal aan voor het leger

Zondag startte een nieuw programma om rekruten te vinden en in drie dagen tijd hebben zich al duizend mensen gemeld die in militaire dienst willen, melden Poolse media donderdag.

Defensieminister Tomasz Siemoniak zei eind januari dat het Poolse leger zich zou gaan versterken. Dat deed hij in dezelfde speech waarin hij zei dat ''een vreedzame oplossing voor het conflict in Oekraïne onwaarschijnlijk leek'' en dat ''er lastige maanden en jaren aan zouden komen''.

Die angst voelen de Polen ogenschijnlijk ook. Volgens generaal Kristof Domzalski is de bereidheid om te dienen in het leger erg groot. Zo'n 60 procent van de nieuwe rekruten heeft ooit al in het leger gezeten, de anderen zijn nieuwkomers.

''Dankzij dit programma weten we over welk potentiëel we kunnen beschikken als Polen'', vulde generaal Patsek aan.