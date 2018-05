'IS ontvoert zeker negentig christenen in Syrië'

Dat meldt persbureau Reuters dinsdag. De ontvoerde Syriërs zouden leden zijn van de Assyrische minderheid. Over het lot van de ontvoerden is niets bekend.

De terreurgroep nam maandagochtend verschillende dorpen in het gebied ten noordwesten van de Syrische stad in. In die regio wonen veel christenen. Veel inwoners zijn gevlucht naar kerken in de regio.

Volgens de European Syriac Union, een Europese organisatie die opkomt voor de belangen van Assyriërs, zijn meer dan 50 Assyriërs daadwerkelijk ontvoerd door IS. Negentig anderen, onder wie vrouwen en kinderen, zitten opgesloten in hun dorpen.

IS heeft grote gebieden in Syrië en Irak in zijn greep en richtte al verschillende bloedbaden aan onder andersdenkenden, zoals yezidi's, Koerden en christenen. VN-experts spreken van genocide. IS-leden onthoofdden eerder deze maand in Libië 21 Egyptische christenen.

In het noordoosten van Syrië is een felle strijd aan de gang tussen Syrische Koerden en IS-strijders. De Koerden vielen IS zondag nog aan en werden daarbij gesteund door luchtaanvallen onder leiding van de VS.

