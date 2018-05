Spanning loopt op bij Oekraïense havenstad Marioepol

Marioepol is de grootste stad in de regio's Donetsk en Loehansk die nog in handen is van het Oekraïense leger. Er wonen ongeveer een half miljoen mensen in de havenstad.

Mochten de rebellen de stad in handen krijgen, dan kunnen ze van daaruit een verbinding opzetten naar de Krim. Dat Oekraïense schiereiland werd begin 2014 geannexeerd door de Russen, van wie algemeen wordt aangenomen dat ze ook de rebellen steunen met wapens.

Een aanval op de stad zou een toch al wankel staakt-het-vuren naar de prullenbak verwijzen, zo is de verwachting.

