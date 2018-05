Nederlander moet in therapie na poging aanslag VRT

Een rechtbank in het Vlaamse Dendermonde vindt de 24-jarige man uit de gemeente Hulst ontoerekeningsvatbaar.

De man was eind 2013 in Sint-Niklaas opgepakt omdat hij op de Belgische Koningsdag een aanslag wilde plegen op onder meer de Vlaamse publieke omroep VRT. In een café probeerde hij mensen te ronselen voor de aanslagen.

Er waren ernstige aanwijzingen dat de man concrete voorbereidingen trof voor aanslagen op de VRT en elders in Brussel, aldus het parket. Ook pleitte de man in een manifest voor een omverwerping van de Belgische staat. De Nederlander zou van plan zijn geweest zijn boodschap via de VRT te verkondigen, desnoods met geweld.