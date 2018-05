Algerijnse 'Kaliefsoldaat' in Marokko opgepakt

Dat meldt de Franse krant Le Figaro maandag.

De Kaliefsoldaten hebben de verantwoordelijkheid opgeëist voor de moord op de Fransman Hervé Gourdel in september vorig jaar.

De man is aangehouden in Beni Drar, enkele kilometers van de grens met Algerije, laat het ministerie van Binnenlandse Zaken in Rabat weten. Hij had ''gevaarlijke zaken'' bij zich, wapens en communicatieapparatuur, en was in gezelschap van een andere man die nog voortvluchtig is.

Elitetroepen van het Algerijnse leger meldden vorige week dat ze het lichaam van Gourdel hadden gevonden. Die trok als toerist door de bergen in het oosten van Algerije, toen hij werd ontvoerd en vermoord door de Kaliefsoldaten, die zich loyaal hebben verklaard aan Islamitische Staat (IS).

Het lichaam van Gourdel wordt maandag naar Frankrijk overgebracht.