'Vrouwen waren zeker niet verdwaald in Panama'

''Dat is uitgesloten'', zegt particulier rechercheur Dick Steffens op basis van onder meer de gegevens van de gevonden telefoons van de vrouwen.

De informatie van de telefoons is opgenomen in het rapport van het Nederlands gerechtelijk laboratorium NFI, dat Steffens, op verzoek van de familie Kremers, heeft ingezien.

Uit de telefoongegevens blijkt dat de vrouwen al op de dag dat ze voor het laatst waren gezien, 1 april, twee keer een noodoproep hebben gedaan. Ook op 2 en 3 april wordt nog vijf keer gebeld naar de noodnummers 112 en 911.

De telefoons hadden echter geen bereik en Kremers en Froon kregen niemand te spreken, zo bevestigt Steffens aan het ANP een verhaal in De Telegraaf.

Aangezet

Het NFI-rapport maakt er ook melding van dat de telefoon van Kris nog dagen aanbleef en tot 5 april een paar keer is aangezet met een inlogcode en sim-pincode. Vanaf 6 tot en met 11 april wordt de telefoon ook enkele keren aangezet, maar zonder de sim-pincode in te voeren. Het NFI concludeert dat het niet uit te sluiten is dat komt omdat een andere persoon dan Kris de telefoon wilde gebruiken.

Verder wordt Steffens in zijn theorie dat de vrouwen niet zijn verdwaald, gesteund door de vindplaats van resten van de vrouwen en van hun persoonlijke bezittingen. ''Heel veel spullen lagen uren lopen van elkaar. Van hen zijn ook maar weinig lichaamsdelen gevonden''.

Overigens spreken de Panamese autoriteiten al in het rechtshulpverzoek van juni aan de Nederlandse autoriteiten van ''de vermoedelijke vrijheidsberoving'' van de vrouwen.

Vragen

Een woordvoerster van de familie Kremers zegt dat de familie aan het OM in Nederland en in Panama vragen heeft gesteld. De familie wil weten of het NFI-rapport dat nu vanuit Panama beschikbaar is gesteld, volledig is. Ook zijn er geen gegevens van voor 1 april geanalyseerd. ''Er lijken voldoende aanknopingspunten voor verder onderzoek, maar waarom wordt dat niet gedaan?'', aldus de zegsvrouw.