'Duitse invasie Polen les voor heel Europa'

''Wij Europeanen moeten leren van de tragische Poolse september en de jaren van de Tweede Wereldoorlog, een les die geen naïef optimisme mag zijn'', aldus Tusk.

De Poolse premier sprak in de buurt van Gdansk bij de Westerplatte waar 75 jaar geleden de eerste schoten van de Tweede Wereldoorlog klonken.

''Het is geen tijd voor mooie woorden'', betoogde Tusk. ''Als we naar de tragedie van de Oekraïners kijken, de oorlog in het oosten van ons continent, dan weten dat september 1939 zich niet mag herhalen''.

De Duitse inval op 1 september wordt gezien als het begin van de Tweede Wereldoorlog. Een week eerder was het Molotov-Ribbentroppact getekend, een niet-aanvalsverdrag tussen Duitsland en de Sovjet-Unie. Polen werd daarna verdeeld tussen die twee mogendheden

Aan de Duitse invasie ging op 31 augustus een door de nazi's in scene gezette 'Poolse aanval' vooraf op de Duitse radiozender in Gleiwitz, die de invasie moest rechtvaardigen. ''Seit 5:45 Uhr wird jetzt zurückgeschossen (sinds kwart voor 6 wordt teruggeschoten)'', zei Adolf Hitler op 1 september in een propagandatoespraak.