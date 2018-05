Verdachte van moord op Israëlische tieners opgepakt

De man is volgens het Israëlische leger in de nacht van zaterdag op zondag, even na middernacht, aangehouden in Hebron. Dat melden Israëlische media.

Volgens lokale media heet de verdachte Husam Dufash. Hij zou de derde verdachte zijn. Defensie wil alleen kwijt dat de man niet een van de hoofdverdachten is. De Israëlische autoriteiten lieten eerder weten twee bekende Hamas-leden van de ontvoering te verdenken.

De twee Hamas-kopstukken, Marwan Qawasmeh en Amer Abu Aisheh, zijn niet meer gezien sinds de ontvoering van de tieners. Dinsdag doorzocht het leger het huis van Abu Aisheh in Hebron, dat op de Westelijke Jordaanoever ligt.

Mishandeling

Na de moord op de drie Israëlische tieners zijn er meerdere rellen uitgebroken tussen Palestijnse en Israëlische groepen. Ook werd een Palestijnse jongen van vijftien jaar levend verbrand. Ook zou een Palestijnse jongen zijn mishandeld door Israëlische agenten.

Israël gaat onderzoeken wat er is gebeurd. Minister van Justitie Tzipi Livni sprak van ''een zeer ernstige daad door mannen in uniform'', melden Israëlische media zondag. Zaterdag kwam naar buiten dat er op internet een video circuleert met beelden van de mishandeling.

De 15-jarige Tariq Abu Khdair zou een neef zijn van de levend verbrande tiener Mohammed Abu Khdair van 16, die afgelopen week in een bos bij Jeruzalem werd gevonden. Tariq is Amerikaans staatsburger. Hij was op bezoek bij zijn familie. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken eiste zaterdagavond dat er snel een onderzoek moet komen.

Volgens de Israëlische grenspolitie maakte de jongen deel uit van een groepje gemaskerde Palestijnen dat met molotovcocktails gooide en de politie aanviel. Maar volgens de familie van Tariq was hij helemaal niet betrokken bij geweld. Op sociale media zijn foto's geplaatst van zijn opgezwollen gezicht.

