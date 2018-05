'Doden bij vuurgevechten in Slavjansk'

Volgens de Oekraïense minister van Binnenlandse Zaken, Arsen Avakov, zijn aan de kant van het leger vier doden gevallen. Dertig mensen zouden gewond zijn geraakt.

AP-verslaggevers zagen minstens vier ambulances naar het ziekenhuis rijden. Medewerkers van het ziekenhuis verklaarden dat een meisje was overleden, maar gaven verder geen bijzonderheden.

Volgens Avakov kwamen de Oekraïense militairen in een hinderlaag terecht van separatisten. Die zouden zware wapens hebben gebruikt. Volgens Reuters werd een helikopter werd uit de lucht geschoten, maar overleefden de piloten het incident.

De gevechten van maandag zouden dichter de stad plaatsvinden dan zondag. Volgens Reuters zijn separatisten maandag met enkele pantserwagens uit de buitenwijken gevlucht. 's Ochtends maakten de pro-Russische separatisten melding van meerdere zwaargewonden aan hun zijde.

Legerhelikopter

In de stad is maandag ook een Oekraïense legerhelikopter neergeschoten. De piloten hebben de crash overleefd. De helikopter is beschoten met een zwaar machinegeweer.

Dit heeft het ministerie van Defensie in Kiev maandag laten weten.

Onrustig

In Oost-Oekraïne is het al lange tijd onrustig. Pro-Russische separatisten bezetten regionale overheidsgebouwen en politiebureaus.

Op 15 april startte president Oleksandr Toertsjinov een 'anti-terroristische operatie'. Rond Pasen was er korte tijd een bestand, maar na de dood van een lokale politicus werd de militaire operatie voortgezet.

Niet alleen in Oost-Oekraïne zijn gevechten: ook Odessa, een havenstad in het zuiden van Oekraïne, is strijdtoneel. Vrijdag kwamen daar 46 mensen om. Brandstichting in een vakbondsgebouw kostte tientallen mensen het leven, vooral pro-Russische separatisten.

Dit moet u weten over de onrust in Oost-Oekraïne

Chronologie van de gebeurtenissen in Oekraïne l Dossier Oekraïne