President Zuid-Sudan wil overleg met rebellenleider

De president wil met Machar praten over vrede in het door oorlog verscheurde land.

Kiir maakte de opmerking in een gesprek met zijn Keniaanse en Ugandese ambtgenoten tijdens een bijeenkomst in Kenia. Hij sprak vrijdag eerder met de Amerikaanse minister van buitenlandse zaken John Kerry.

De vlam in Zuid-Sudan sloeg in december in de pan. Volgens Kiir probeerden aanhangers van zijn toenmalige vicepresident Machar een staatsgreep te plegen. Kiir behoort tot de Dinka-stam, Machar is een Nuer. Sinds december zijn de aanhangers van beide mannen in een bloedige strijd verwikkeld, die zich grotendeels langs etnische lijnen afspeelt.

Geschat wordt dat duizenden mensen zijn omgekomen en ongeveer een miljoen mensen op de vlucht zijn geslagen. Na een maand van bloedvergieten sloten Kiir en Machar een vredesovereenkomst, maar binnen enkele dagen laaide het geweld weer op.