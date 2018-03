Tornado's blijven VS teisteren

Tot nu toe zijn door het noodweer zeker 31 mensen om het leven gekomen. Sommige Amerikaanse media spreken van 34 doden. Zo'n 70 miljoen mensen in een derde van het land zijn getroffen door het noodweer.

Arkansas en Mississippi werden het hardst getroffen: ten minste 23 mensen kwamen daar om het leven en meer dan 200 raakten gewond.

De wervelwinden richtten dinsdagochtend (lokale tijd) een grote ravage aan in Alabama, Georgia en in het westen van Florida. Hele wijken zijn verwoest: huizen zijn tot de grond afgebroken en bomen uit de grond gerukt.

De tornado's troffen maandagavond onder meer Limestone County (Alabama) en Tupelo (Mississippi). De wervelwinden richtten grote verwoestingen aan. Gouverneur Robert Bentley van Alabama heeft de noodtoestand voor de hele staat uitgeroepen.

Tupelo

Gouverneur Phil Bryant van Mississippi zei tegen CNN dat door het natuurgeweld zware schade is aangericht in en rond de stad Louisville. Het grootste ziekenhuis van de stad is zwaar beschadigd. ''Muren van het Winston Medical Center zijn omgevallen'', liet Bryant weten. ''Ook is er een gaslek.''

In Tupelo zijn meerdere gebouwen verwoest of beschadigd. In Alabama, Kentucky en Mississippi zitten duizenden mensen zonder stroom, omdat elektriciteitskabels zijn geknapt. Ook hebben duizenden mensen de nacht in opvangcentra doorgebracht.

Bekijk beelden van de tornado die door Louisville, Mississippi raasde: