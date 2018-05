Nederlandse VN-gezant breekt Krim-missie af

De Verenigde Naties lieten weten dat hij woensdagavond in de hoofdstad Simferopol op het vliegtuig stapt en in Kiev zal terugkeren.

De gezant werd eerder op de dag in Simferopol tot stoppen gedwongen en omsingeld door gewapende mannen toen hij in een auto onderweg was.

Het incident was in de hoofdstad Simferopol. Serry bleef ongedeerd. Dat heeft plaatsvervangend VN-secretaris-generaal Jan Eliasson gezegd. De Nederlander ging naar het vliegveld om naar Kiev terug te keren.

Het Oekraïense schiereiland is in handen van gewapende mannen die op de hand van Rusland zijn. Serry, ooit de eerste Nederlandse ambassadeur in Kiev, was er om voor de VN naar mogelijkheden tot bemiddeling te zoeken.

Istanbul

De Nederlandse VN-diplomaat is woensdagavond van de Krim naar Istanbul gevlogen, meldt zijn tolk Vadim Kastelli tegen Reuters. Volgens de tolk had hij geen gelegenheid zijn bagage op te halen in zijn hotel en is hij op het eerste vliegtuig gezet dat van de luchthaven van Simferopol vertrok.

Volgens Kastelli werd de auto van Serry omsingeld door een groep mannen. Die zeiden de opdracht te hebben Serry naar de luchthaven te brengen.

Die weigerde in eerste instantie, verliet zijn auto en ging te voet naar een café. Uiteindelijk stemde Serry er toch mee in het schiereiland te verlaten om de impasse te beëindigen. Serry had voor donderdag nog vergaderingen gepland op de Krim.

Timmermans

Minister van Buitenlandse Zaken Frans Timmermans heeft ''respect en bewondering voor Robert Serry die op de Krim namens secretaris-generaal van de VN Ban Ki-moon probeert de situatie goed in kaart te brengen, zodat een vreedzame uitweg uit de crisis mogelijk wordt''. Dat zegt hij op Facebook.

''Robert moet daar gewoon zijn werk kunnen doen en niet worden dwarsgezeten door gewapende mannen die kennelijk zelfs voor de VN geen respect kunnen opbrengen'', aldus de bewindsman zo ongeveer op het moment dat bekend werd dat Serry zijn missie toch maar staakt.

Parijs

Het is woensdag niet gelukt om de ministers van Buitenlandse Zaken van Oekraïne en Rusland aan een tafel twee krijgen. Nadat bewindslieden van Oekraïne, Rusland, Groot-Brittannië en de VS waren bijeengekomen in Parijs, meldden diplomaten na het vertrek van de Russische minister Sergej Lavrov dat de twee landen niet met elkaar hadden gesproken.

Het zou voor het eerst sinds het uitbreken van de Krimcrisis zijn geweest dat de bewindslieden van Oekraïne en Rusland direct met elkaar overlegd hadden. De ministers waren bijeen in het Franse ministerie van Buitenlandse Zaken in de Franse hoofdstad.

De Amerikaanse minister John Kerry en zijn Britse collega William Hague lieten eerder weten dat ze een poging zouden doen om de Russische en Oekraïense minister met elkaar om tafel te krijgen.

Navo

De NAVO gaat vanwege de crisis in Oekraïne de samenwerking met Rusland herzien, aldus topman Anders Fogh Rasmussen woensdag. De westerse militaire alliantie zal bovendien de betrekkingen met de burgerautoriteiten en militaire leiding van Oekraïne versterken. De Russische ambassadeur bij de NAVO zei in een reactie dat de NAVO ''Koude Oorlogsregels'' toepast.

De NAVO zet ook de planning voor een gezamenlijke operatie met Rusland stop. Het was de bedoeling dat de Russen bescherming zouden gaan bieden aan een Amerikaans schip dat chemische wapens uit Syrië gaat vernietigen.

OVSE

De delegatie van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) op de Krim heeft haar reisschema aangepast, als voorzorgsmaatregel na de bedreiging van VN-gezant Robert Serry. Dat meldt het Nederlandse lid van de delegatie Bob Deen aan RTL Nieuws.

De OVSE is op de Krim om de situatie op te nemen, en onderzoekt of het mogelijk is om de-escalerend op te treden.

Noodhulp

De Europese Unie maakte eerder woensdag bekend dat het noodlijdende Oekraïne ruim 11 miljard euro aan financiële hulp krijgt voor de komende jaren. Volgens de Europese Commissie gaat het bij het steunpakket vooral om leningen; een klein gedeelte bestaat uit subsidies.

Brussel werkte bij het opstellen van het hulpplan samen met het Internationaal Monetair Fonds (IMF). De regering in Kiev zou alleen al voor dit jaar ruim 10 miljard nodig hebben.

De hulp is bedoeld om de economische en financiële situatie van Oekraïne te stabiliseren, aldus de voorzitter van de commissie José Manuel Barroso. Hij noemde de steun een test voor de Europese Unie. Het geld komt uit de EU-begroting en van Europese financiële instellingen zoals de Europese Investeringsbank. In het pakket zit de ruim 600 miljoen euro die de EU vorig jaar al aanbood.

