De nieuwe centrale komt, net als de andere, in het zuiden van het land te staan in de provincie Bushehr. De Islamitische Republiek begint naar verluidt op 9 april met de bouw.

Volgens Teheran is de nieuwe centrale nodig omdat de vraag naar elektriciteit is toegenomen. Rusland hielp bij de bouw van de 'oude' centrale. Die werd in augustus 2010 in gebruik genomen. Vorig jaar kondigde Teheran al aan weer met Moskou te onderhandelen over de bouw van een tweede reactor.