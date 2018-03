Opnieuw luchtaanval op Aleppo

Dat meldde de activistische organisatie Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten. Onder de doden zijn zeker 4 kinderen, tientallen anderen raakten gewond.

Het gaat om een bombardement met geïmproviseerde explosieven. Een van de explosieven heeft een deel van een ziekenhuis vernietigd. Het is waarschijnlijk dat het dodental oploopt, meldde het observatorium.

De geïmproviseerde bommen bestaan uit olievaten of andere cilinders waarin explosieven en metaalfragmenten zitten die vaak uit het laadruim van vliegtuigen worden gerold.

Luchtaanvallen

In de afgelopen weken zijn er honderden Syriërs gedood door luchtaanvallen op gebieden in en rondom Aleppo. Daarbij zijn er ook veel vrouwen en kinderen omgekomen.

Volgens de Syrische autoriteiten vecht het regeringsleger in Aleppo tegen rebellen die een groot deel van de stad in handen zouden hebben. Het Syrische leger heeft gebieden in het zuidoosten van de stad heroverd op de rebellen.

De Verenigde Staten en mensenrechtenorganisaties hebben eerder al luchtaanvallen met geïmproviseerde bommen veroordeeld, omdat de bombardementen willekeurig zouden zijn.

Paus

Een delegatie van de Syrische regering heeft zaterdag een bericht van president Bashar al-Assad overgebracht aan paus Franciscus in Vaticaanstad. Het is niet bekend wat het bericht inhoudt.

De delegatie verklaarde het standpunt van de Syrische regering in de burgeroorlog die al ruim 2 jaar woedt in het land.

Volgens bronnen in het Vaticaan zou Assad in zijn bericht verklaren welk standpunt het Syrische bewind inneemt tijdens de vredesonderhandelingen over Syrië die eind januari in Genève moeten worden gehouden.

Paus Franciscus heeft in zijn toespraken meerdere malen aangedrongen op vrede in Syrië. Het Vaticaan wil ook informatie over de Italiaanse priester Paolo Dall'Oglio die in juli in Syrië verdween. Dall'Oglio sprak zijn steun uit aan de rebellen die vechten tegen het bewind van Assad.