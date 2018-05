Doden bij luchtaanvallen op Syrische stad Raqqa

Dat heeft het Syrische Observatorium van de Mensenrechten gezegd.

De in totaal zeven luchtaanvallen werden uitgevoerd op de noordoostelijke stad Raqqa. Tientallen mensen raakten gewond, aldus het Observatorium.

Syrische opstandelingen namen Raqqa, hoofdstad van de gelijknamige provincie, in maart in. Het is de enige grote stad die sinds het conflict in maart 2011 begon compleet in handen is van de rebellen.

Alle berichten over Syrië

Achtergrond: 'Hulp aan Syrische vluchtelingen is nachtmerrie'