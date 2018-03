Detroit in aanmerking voor faillissementsbescherming

Dat heeft een federale rechter in de Verenigde Staten dinsdag bepaald. Het besluit, waar lang naar werd uitgekeken, stelt de stad in staat om te snijden in pensioenen, uitkeringen en schulden.

Detroit heeft een schuld van 18 miljard dollar (ongeveer 13 miljard euro). Betalingen aan onder meer gepensioneerde ambtenaren en vakbonden, die een groot deel van de betalingsverplichtingen van de stad uitmaken, moesten de afgelopen tijd noodgedwongen ontweken worden.

De stad is zelfs te arm om voldoende politie en brandweer op de been te houden, aldus de rechter. Ook moest de stad noodgedwongen de helft van de straatverlichting uitlaten, hetgeen volgens de rechter problemen voor de veiligheid oplevert.

Grootste stad

Detroit is de grootste stad van de Verenigde Staten die ooit bankroet werd verklaard. Ruim vier maanden geleden vroeg Detroit de faillissementsbescherming aan. Een grote groep, onder wie gepensioneerde ambtenaren en vakbonden van politie en brandweer, vochten sinds juni deze aanvraag aan.

Detroit stelt dat het in belang van de inwoners om faillissementsbescherming heeft gevraagd. Voordat de aanvraag om faillissementsbescherming werd ingediend, moest Detroit 40 procent van elke dollar die binnenkwam gebruiken voor het betalen van schulden.

Neergang

Detroit zit al zestig jaar in een financiële neergang, veroorzaakt door het vertrek van industrieën en inwoners. In 1950 werkten nog circa 300.000 mensen in de industrie, voornamelijk de auto-industrie. Anno 2013 is dat aantal gedaald naar 30.000 personen.

Het vertrek van werknemers en hun familie uit de stad heeft voor massale leegstand gezorgd. Tienduizenden woningen en bedrijfsruimten staan leeg.