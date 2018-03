Vastgehouden visserschip mag weg

Dat liet de eigenaar van het vaartuig, rederij Parlevliet en Van der Plas (P&P) dinsdag weten na berichtgeving van die strekking op Omroep West.

Het schip werd vrijdag ingerekend door de Ierse marine omdat het zich schuldig zou hebben gemaakt aan zogenoemde highgrading. High graden is het overboord zetten van kleine, maar op zich goede vis terwijl het quotum nog niet is bereikt. Grotere vissen leveren meer geld op bij de visafslag.

Directeur Parlevliet noemde die beschuldiging eerder al ongegrond en disproportioneel. Hij ziet de rechtszaak over de kwestie, op 10 december, dan ook met vertrouwen tegemoet.

50,00005 kilometer

De bemanning zou de regels hebben overtreden. Ze zou 50 kilo horsmakreel hebben teruggegooid in zee. Niet waar, zei Parlevliet van P&P maandag al. ''Die 50 kilo was nog gewoon aan boord.'' En bovendien was het maar een kleine hoeveelheid op de totale vangst, weet hij.

''Het is alsof we worden aangehouden op verdenking van 50,00005 kilometer per uur rijden in de bebouwde kom'', meent Parlevliet.