'Arabische bondgenoten keren zich af van VS'

Dat meldt de Washington Post.

De hoge functionarissen uit de Golfstaten spraken met de krant op voorwaarde van anonimiteit. De landen zeggen steeds meer gedesillusioneerd te raken over het Amerikaanse beleid in de regio.

De Arabische bondgenoten zouden woedend zijn dat de VS zonder overleg besloten Syrië niet te bombarderen. Zo moesten Saudische leiders volgens een bron via de media vernemen dat de aanval was afgelast. ''We hoorden het via CNN'', klaagde een hoge Saudische functionaris.

Ook de nieuwe onderhandelingen met Iran en kritiek op de militaire regering in Egypte zouden in de regio kwaad bloed zetten. De doorgaans trouwe Amerikaanse bondgenoot Saudi-Arabië zou uit frustratie overwegen een eigen programma op te zetten om Syrische rebellen te trainen en bewapenen. Momenteel coördineren de Amerikanen die operatie.

De Amerikaanse minister John Kerry (Buitenlandse Zaken) komt zondag aan in Saudië-Arabië, waar hij volgens de krant de beschadigde relatie met het koninkrijk moet herstellen.

Ook bezoeken aan de Verenigde Arabische Emiraten, Jordanië en Israël staan op het programma. Al deze landen maken zich zorgen over het Amerikaanse beleid in het Midden-Oosten.