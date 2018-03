NSA bespioneerde ambassade India

Ook Amerika's Aziatische bondgenoot India blijkt doelwit te zijn geweest. Dat meldt de Indiase krant The Hindu woensdag op basis van geheime Amerikaanse documenten.

De NSA zou zich toegang hebben verschaft tot onder meer computers en telefoons in de Indiase ambassade in Washington. Ook de diplomatieke vertegenwoordiging van India bij de Verenigde Naties in New York was doelwit.

De Amerikanen zouden zo toegang hebben gehad tot internetverkeer, e-mails, documenten en telefoongesprekken. Volgens The Hindu heeft de NSA mogelijk complete harde schijven gekopieerd.

Eerder werd bekend dat de VS onder meer bondgenoten in Europa en Zuid-Amerika hebben bespioneerd. De Braziliaanse president Dilma Rousseff zegde zelfs een staatsbezoek aan de VS af om de kwestie.

Dinsdag herhaalde ze tijdens de Algemene Vergadering van de VN in New York nog eens dat ze niet is gediend van de Amerikaanse spionagepraktijken.

