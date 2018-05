Zeker 36 baby's dood in ziekenhuis Calcutta

Dat meldt NDTV, een nieuwszender uit India zaterdag.

Boze ouders beschuldigen het ziekenhuis van wanbeleid en nalatigheid. De artsen zeggen dat de meeste baby's in uiterst kritieke toestand werden binnengebracht, waardoor ze niet meer te redden waren.

Trideb Banerjee, voorzitter van een speciale gezondheidscommissie die toezicht houdt op babysterfte in ziekenhuizen, steunt het ziekenhuis. ''Veel patiënten worden binnengebracht in kritieke toestand. Artsen doen altijd hun best, maar soms kunnen patiënten niet meer geholpen worden omdat hun toestand al te slecht is. Er is geen enkel geval van nalatigheid," zei hij.

In hetzelfde ziekenhuis kwamen in 2011 18 baby's om in 48 uur. Daarop volgden demonstraties van boze ouders. Een onderzoek, uitgevoerd in opdracht van de regering, wees destijds uit dat het ziekenhuis niet verantwoordelijk was voor de doden.