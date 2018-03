'Chinese zakenman doodgemarteld tijdens verhoor'

Chinese staatsmedia berichten woensdag tot in detail over de folterpraktijken van de onderzoekers van de partij. Het verhaal is echter op de site van het persbureau Xinhua snel verwijderd, meldt de BBC.

Het slachtoffer, Yu Qiyi, was een topfunctionaris bij een staatsonderneming in Wenzhou. Hij verdween begin maart in Peking en zijn vrouw werd meegedeeld dat hij onderwerp was van een onderzoek met betrekking tot partijdiscipline. Onderzoekers van de partij kunnen mensen zonder bemoeienis van justitie opsluiten en ondervragen. Van de verdachte wordt dan verwacht dat hij zijn fouten opbiecht.

Water

Bij het onderzoek tegen Yu waren zes onderzoekers van de partij en een medewerker van de plaatselijke openbaar aanklager betrokken. Ze drukten in de nacht van 8 op 9 april Yu's hoofd herhaaldelijk onder ijskoud water bij hun pogingen Yu dingen te laten bekennen.

Yu overleed 9 april in een ziekenhuis. Foto's van Yu tonen een sterk vermagerde en blijkens beschadigingen van de huid mishandelde man. Volgens het rapport van de patholoog-anatoom is Yu verdronken.

De zeven ondervragers moeten zich voor de rechter verantwoorden. Deze zaak lijkt een van de zeer schaarse gelegenheden voor buitenstaanders om een idee te krijgen van 'de harde hand' waarmee de communistische partij corruptie wil aanpakken.