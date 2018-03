Doden door explosie in stad Argentinië

Dat hebben de Argentijnse autoriteiten gezegd. Vijftien mensen worden nog vermist.



De explosie, die plaatshad in een appartmentencomplex, werd mogelijk veroorzaakt door een lekkende boiler. De voorgevel van het gebouw is weggeblazen en drie omliggende gebouwen zijn zwaar beschadigd geraakt. De omgeving rond het gebouw is ontruimd en de gastoevoer is afgesloten.



Een onbekend aantal mensen wordt nog vermist of zit vast op de bovenste verdiepingen en het dak van het gebouw, dat in brand staat. Volgens ooggetuigen was de explosie kilometers verderop te voelen.

Bekijk beelden van de flat na de explosie: