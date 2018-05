Dat heeft een woordvoerster van de Zuid-Koreaanse luchtvaartmaatschappij Asiana Airlines maandag bekendgemaakt.

Lee Kang-Kook had 43 uren vliegervaring in een Boeing 777 en was nog nooit eerder met het toestel in San Francisco geland. Hij had wel veel ervaring in het besturen van andere toesteltypes.

Het toestel crashte zaterdag tijdens de landing. Twee Chinese tieners zijn daardoor overleden en meer dan 180 mensen raakten gewond.