Agent Stockholm verdacht van doodslag

Dat maakte de Zweedse openbaar aanklager dinsdag bekend. De dood van de man leidde tot rellen in Zweedse steden.

De bejaarde inwoner van Husby werd in zijn eigen flatwoning met vijf kogels gedood. Daarna loog de politieleiding tijdens een persconferentie: de man zou in het ziekenhuis aan zijn verwondingen zijn overleden. Voor het liegen bood de Zweedse politie later haar verontschuldigingen aan.

Het schietincident wordt gezien als aanleiding voor de enorme ongeregeldheden en het in brand steken van kleuterscholen, twee politiebureaus en zeker 150 auto's vorige week in Stockholm. De rellen sloegen ook over naar andere Zweedse steden. Inmiddels is het rustig in de Zweedse hoofdstad.

Achtergond: 'Rellen in welvaartsparadijs verbazen niet'