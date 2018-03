Dell onderzoekt mogelijke verkoop aan Syrië

Dat liet het bedrijf vrijdag weten na een bericht in The New York Times.

Volgens de krant werd computerapparatuur van Dell verkocht aan Syrië via de legitieme tussenhandelaar BDL Gulf, die levert in het Midden-Oosten en Afrika.

Een woordvoerder van Dell zei dat het onderzoek loopt, maar dat er nog geen informatie is. Dell stelt dat alle tussenhandelaars zich aan de Amerikaanse handelsregels moeten houden.

Miljardair

BDL Gulf is volgens The New York Times in handen van de Saudische prins Alwaleed bin Talal. Een woordvoerster van de Saudische miljardair liet echter weten dat de prins niet op de hoogte is van een relatie met de tussenhandelaar en ook niets wist over leveringen aan Syrië.

De Syrische regering zou eerder al voor meer dan een half miljoen dollar aan apparatuur van computerproducent Hewlett-Packard hebben gekocht via een Italiaanse tussenhandelaar. Die computers zijn naar verluidt ingezet om een surveillancesysteem op te zetten.

