'Aanslagen Boston gepland voor Onafhankelijkheidsdag'

Dzjochar Tsarnajev, die het vuurgevecht met de politie overleefde, en zijn broer, die overleed tijdens de klopjacht, zouden daarbij hebben gedacht aan een zelfmoordaanslag. Dat meldt The New York Times donderdag.

Uiteindelijk zouden de twee broers van Tsjetsjeense afkomst gekozen hebben voor zelfgemaakte explosieven. Omdat deze sneller af waren dan gedacht, kozen zij voor een eerder moment, 'Patriots Day' op 15 april in Boston.

De broers zouden de explosieven hebben gefabriceerd in het appartement van de 26-jarige Tamerlan Tsarnajev, waar hij met zijn vrouw en kind woonde. Dat meldt CNN in de nacht van donderdag op vrijdag.

De advocaat van weduwe Katherine Russell heeft gezegd dat Russell geen weet had van de plannen van haar man. Zijn betrokkenheid is dan ook een 'absolute schok voor de familie', aldus de advocaat.

Finishlocatie

Na rond te hebben gereden in Boston kozen Tamerlan en Dzjochar Tsarnajev voor de finishlocatie van de marathon.

De broers worden verantwoordelijk gehouden voor de aanslagen bij de marathon. Daarbij vonden 3 mensen de dood en raakten 264 anderen gewond.

Lichaam

Dinsdagavond werd duidelijk dat de weduwe van Tamerlan Tsarnajev de lijkschouwer van Massachussets zou vragen het lichaam vrij te geven aan de familie. Een woordvoerder van de staat zei toen dat de staat nog geen verzoek tot vrijgeving had ontvangen.

Persbureau AP meldde donderdag dat het lichaam van de verdachte inmiddels is opgehaald door een begrafenisonderneming, in opdracht van de familie.

De doodsoorzaak van Tsarnajev zou op maandag al zijn vastgesteld. De oorzaak wordt naar buiten gebracht als het lichaam is vrijgegeven en er een overlijdensakte is ingediend. Dat eerste is nu het geval, het is donderdagavond echter nog onduidelijk of er ook een overlijdensakte is opgesteld.

Alle berichtgeving over de aanslag in Boston

Overzicht: VS vaker doelwit op eigen bodem