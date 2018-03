BBC-presentator Stuart Hall bekent misbruik

De 83-jarige heeft de in totaal 14 zedendelicten vorige maand al toegegeven in de rechtszaal, maar het nieuws kwam donderdag pas naar buiten.

Volgens zijn advocaat heeft Hall excuses aangeboden aan zijn slachtoffers: ''Hij is zich meer dan bewust dat dit een schande is''.

Hall is op borgtocht vrijgelaten in afwachting van de uitspraak van de rechtbank op 17 juni. Hall was tot kort voor zijn arrestatie in december regelmatig op de BBC-radio te horen, voornamelijk als sportverslaggever. Bij de BBC staat hij sindsdien op non-actief. Toentertijd weersprak hij de verdenkingen en vond hij deze ''verderfelijk, harteloos, wreed en vooral onjuist''.

'Oppurtunistisch roofdier'

De openbaar aanklager noemde Hall onlangs een ''opportunistisch roofdier. We hebben hem aangeklaagd omdat het bewijs van de slachtoffers duidelijk een gedragspatroon liet zien dat wettelijk verboden is en waar geen enkele onschuldige uitleg voor kan bestaan.

Of het nou in het openbaar of in privésituaties was: Hall zocht steeds op vriendelijke wijze contact en wachtte vervolgens af tot het slachtoffer alleen was.'' Het betrof onder meer zoenpartijen, het betasten van meisjes onder hun kleding en één verkrachtingszaak.