Mishandelde werkers VS krijgen 240 miljoen

Dat melden Amerikaanse media. De 32 mannen werden tientallen jaren mishandeld in de fabriek in de staat Iowa.

Volgens een van de deskundigen die sprak in de zaak waren de mannen feitelijk slaven. Ze kregen slechts 65 dollar per maand uitbetaald, werden geslagen en leefden onder erbarmelijke omstandigheden samen. Per persoon krijgen ze nu 7,5 miljoen dollar.

Al in de jaren 70 kwamen de mannen te werken in de fabriek. Pas in 2009 werd ontdekt onder welke omstandigheden ze leefden en werkten. De eigenaar van de fabriek drukte ook de uitkeringen die de mannen van de staat kregen achterover, meldt persbureau AP.