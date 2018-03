Pussy Riot-lid niet vervroegd vrij

De 23-jarige Tolokonnikova is net als haar mede-bandleden Maria Alechina en Jekaterina Samoetsevitsj tot twee jaar strafkamp veroordeeld. Zij zit gedetineerd in een strafkamp in Mordovia, in het westen van Rusland. Nu zij de helft van haar straf heeft uitgezeten diende ze een verzoek om vervroegde vrijlating in, wat door de wet wordt toegestaan. De rechter wees het verzoek echter af.

Volgens medebandlid Jekaterina Samoetsevitsj, die in hoger beroep een voorwaardelijke straf kreeg en wie dus het strafkamp bespaard bleef, moet Tolokonnikova zo'n beetje dag en nacht werken om te voldoen aan het quotum jasvoeringen dat zij dagelijks moet zien af te krijgen en is ze volledig uitgeput.

De Pussy Riot-leden werden vorig jaar veroordeeld omdat zij in de belangrijkste kathedraal van Moskou een protestlied tegen Vladimir Poetin ten gehore hadden gebracht.

Bekijk hier het pleidooi van Tolokonnikova: