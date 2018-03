Volgens Franse media zou hij later bij de politie hebben verklaard dat hij aanhanger was van terreurbeweging al-Qaeda, maar dat werd door de politie niet bevestigd.

Het motief voor het bloedbad in de plaats bij Marseille is vooralsnog onduidelijk. De man kon meteen na de schietpartij worden aangehouden. Hij zou in psychische problemen verkeren. Over de identiteit van de slachtoffers is niets bekend.