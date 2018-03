Senaat achter nominatie Brennan voor CIA

Doordat de commissie akkoord is kan er nu een stemming door de voltallige Senaat worden gehouden.

De stemming in de commissie werd gehouden nadat het Witte Huis eerder had gezegd alle geheime memo's waarin het gebruik van drones wettelijk wordt onderbouwd te zullen delen met de commissie. Zowel Democraten als Republikeinen wilden eerst de documenten van het ministerie van justitie inzien alvorens een stemming over Brennan te houden.

Benghazi

Brennans benoeming is nog niet zeker. Bepaalde Republikeinen, aangevoerd door senatoren John McCain en Lindsey Graham, hebben gedreigd de benoeming van Brennan te blokkeren zolang ze niet meer informatie krijgen over de aanval op het Amerikaanse consulaat in de Libische stad Benghazi, die vorig jaar op 11 september plaatshad. "We willen alleen antwoorden", zei McCain maandag.

"Ik bedreig niemand. Ik denk gewoon dat we antwoorden verdienen." McCain en Graham traineerden vorige maand om dezelfde reden de benoeming van Chuck Hagel als nieuwe minister van defensie. De Senaat stemde uiteindelijk 27 februari in met Hagels benoeming.