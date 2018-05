Opnieuw protesten tegen Egyptische president Morsi

De demonstraties laaiden vorige week op aan de vooravond van de herdenking van de volksopstand in Egypte. Sindsdien zijn tientallen mensen omgekomen.

Naar aanleiding van het aanhoudende geweld is in drie steden de noodtoestand uitgeroepen en een avondklok ingesteld.

Inwoners van Port Said, Ismailia en Suez negeren de avondklok echter en hebben deze week avondprotesten gehouden.

Port Said

De ergste onlusten hadden de afgelopen week plaats in Port Said. Inwoners van de stad scandeerden vrijdag 'Vertrek, vertrek Morsi'. De betogers eisen dat degenen die verantwoordelijk zijn voor de doden van de afgelopen week worden gestraft.

Ze dreigen de druk op de regering op te voeren met een campagne van burgerlijke ongehoorzaamheid en een staking bij het voor Egypte zeer belangrijke Suez-kanaal als hun eisen niet worden ingewilligd.

Betogers uit Ismailia en Suez werden per bus naar Port Said gebracht om zich bij de protesten aan te sluiten.

Oppositie

De oppositie had mensen opgeroepen vrijdag te demonstreren in Caïro. De tegenstanders van Morsi eisen dat de president een regering van nationale eenheid vormt. Daarnaast willen ze dat de nieuwe grondwet, die in december van kracht werd, wordt aangepast.

Deze stappen moeten de macht van de Moslimbroederschap, waar Morsi deel van uitmaakt, breken, aldus de oppositie.

Volksopstand

Het was vorige week vrijdag precies twee jaar geleden dat de volksopstand tegen Hosni Mubarak uitbrak. Mensen gingen de straat op en veiligheidstroepen openden het vuur op de demonstranten. Zeker elf mensen kwamen om, de meesten in Suez.

Op zaterdag braken rellen uit in Port Said nadat een rechter 21 verdachten ter dood had veroordeeld in verband met de dodelijke voetbalrellen in die stad, vorig jaar op 1 februari. In de dagen na het vonnis kwamen zo'n veertig mensen om in Port Said.

