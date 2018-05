Bisschop Keulen voor morningafterpil na verkrachting

De conservatieve kardinaal wijzigt daarmee een eerder ingenomen standpunt. Meisner is tot nieuwe inzichten gekomen na het raadplegen van experts, meldt de krant Kölner Stadt-Anzeiger.

In Keulen woedt al weken een debat over de houding van de Rooms-Katholieke Kerk ten opzichte van verkrachting, nadat twee katholieke ziekenhuizen in de domstad in december een verkrachte vrouw zonder behandeling hadden weggestuurd.

Artsen moesten vrezen voor ontslag op staande voet, als zij de morningafterpil voorschreven en gingen gesprekken met verkrachte vrouwen daarom liever uit de weg.

Meisner maakt nu duidelijk dat artsen in katholieke ziekenhuizen verkrachte vrouwen altijd ''zonder schroom'' moeten helpen. De kardinaal biedt excuses aan voor het weigeren van hulp in het verleden.

'Zijt vruchtbaar'

De Rooms-Katholieke Kerk is principieel tegen kunstmatige voorbehoedmiddelen als de pil en condooms, omdat seks altijd voortplanting tot doel moet hebben. De goddelijke oproep daartoe staat in Genesis, het eerste boek van de Bijbel. ''Zijt vruchtbaar, en vermenigvuldigt'', staat in de (protestantse) Statenvertaling.

Lust en liefde alleen zijn geen 'excuus' voor seks. Het Vaticaan heeft in het verleden wel enkele uitzonderingen gemaakt op het algemene pil- en condoomverbod. Zo mogen nonnen in Afrika de pil nemen in streken waar zij moeten vrezen het slachtoffer te worden van massaverkrachtingen door gewapende bendes.

Ook heeft paus Benedictus XVI gezegd dat condooms een manier kunnen zijn om besmetting met aids te voorkomen bij homoseksueel contact met mannelijke prostitués.