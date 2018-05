Medeverdachten terreur Toulouse opgepakt

De extremistische moslim Merah schoot in maart in Montauban en Toulouse in Zuid-Frankrijk drie militairen, drie Joodse scholieren en een rabbijn dood.

Hij verschanste zich later in zijn woning en werd door een arrestatieteam van de politie doodgeschoten.

Een van de twee verdachten is opgepakt in de stad Albi, eveneens in het zuiden van het land. De andere persoon is in Toulouse gearresteerd. Zij zouden Merah hebben geholpen om zijn actie te plegen.

Aanhangers

Merah's oudere broer Abdelghani verklaarde eerder tegenover de Franse pers dat zijn broer aanhangers had. Een van de twee zou hebben geholpen bij de diefstal van de scooter die Merah gebruikte bij zijn daad.

Mohamed Merah beweerde lid te zijn van het terreurnetwerk al-Qaeda. Voor zijn daad reisde hij naar Afghanistan en Pakistan. Merah was een bekende van de Franse politie, maar die had zijn daadkracht onderschat.