'10.000 Amerikaanse militairen blijven in Afghanistan'

Bronnen rond de regering hebben dat aantal maandag genoemd tegenover Amerikaanse media.

Generaal John Allen, commandant van de internationale troepenmacht in Afghanistan, had eerder een aantal geadviseerd van 6000 tot 15.000. De VS willen voorkomen dat net als eerder in Irak geen Amerikaanse militairen meer in Afghanistan overblijven.

De complete terugtrekking uit Irak wordt vaak als een van de redenen genoemd voor de huidige instabiliteit in dat land.

Training

De Amerikaanse troepen die overblijven in Afghanistan gaan zich onder meer bezighouden met training en terreurbestrijding. Het is de bedoeling dat de aanwezigheid voor de langere termijn is. De regering van Afghanistan moet wel toestemming geven voor het plan.

Nederland heeft een politietrainingsmissie in de noordelijke provincie Kunduz. Die loopt tot in het jaar 2014.