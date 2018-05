Militair bekent schuld aan moord op Afghanen

Dat hebben de aanklagers maandag tijdens een eerste zitting van het proces tegen de 39-jarige sergeant gezegd. Volgens hen was hij ''bij zijn volle verstand'', toen hij de Afghanen doodde.

De echtgenote en de advocaat van Bales hebben gezegd dat hij zich niets van de moordpartij kan herinneren.

De militair had volgens de aanklagers met vrienden whiskey gedronken en naar een gewelddadige actiefilm gekeken, voor hij in twee naburige dorpen in het district Panjwayi in de zuidelijke provincie Kandahar de burgers, voornamelijk vrouwen en kinderen, doodde.

De zitting op een militaire basis in de westelijke staat Washington zal 2 weken duren. De rechters moeten bepalen of Bales geheel volgens het militair recht wordt berecht. Het gaat om het zwaarste misdrijf waarvan een Amerikaanse militair in de oorlog in Afghanistan is beschuldigd.