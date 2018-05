Marathon New York afgelast

De Amerikaanse stad is zwaar getroffen door de superstorm Sandy. Burgemeester Michael Bloomberg maakte vrijdag bekend dat het prestigieuze evenement in New York daarom niet door gaat.

Aan de marathon zouden 47.000 mensen meedoen, onder wie ook veel Nederlanders.

''We willen niet dat er een schaduw hangt over de marathon en alle deelnemers, daarom hebben we besloten de marathon af te gelasten'', liet Bloomberg in een verklaring weten.

De burgemeester van New York gaf eerder op vrijdag nog aan dat het evenement wel door zou gaan, ondanks de grote schade die Sandy in zijn stad had veroorzaakt. Dat kwam Bloomberg en het stadsbestuur op veel kritiek te staan.

Vrijwilligers

De marathon van New York, die sinds 1970 bestaat, wordt mede mogelijk gemaakt door duizenden vrijwilligers, die volgens veel inwoners van New York beter ingezet kunnen worden om de enorme schade van de storm Sandy te herstellen.

Ooggetuigen in New York zeggen dat er in Manhattan weinig meer van de superstorm is te zien. In andere delen van de stad is het openbare leven nog maar nauwelijks op gang gekomen.

Het is de eerste keer dat de marathon wordt afgelast. Alleen in 2001 stond het evenement ook ter discussie. Veel inwoners van de 'Big Apple' vonden het niet gepast om zeven weken na de terreuraanslagen een groot sportfeest te vieren. Desondanks werd de marathon toch gehouden.

Geoffrey Mutai won vorig jaar de 42e editie van een van de meest populaire marathons van de wereld. De Keniaan liep de 42 kilometer en 195 meter in een parcoursrecord: 2.05.06

Edwin van der Sar

De bekendste Nederlandse atlete die aan de start zou verschijnen was Hilda Kibet, die eerder dit jaar deelnam aan de olympische marathon door Londen. Ook veel Nederlandse amateurs, onder wie Edwin van der Sar en Leontien van Moorsel, wilden de marathon lopen.

De voormalig doelman en wielrenster toonden begrip voor de het besluit om de marathon af te gelasten.