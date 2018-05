Ex-vrouw Dutroux waarschijnlijk toch vervroegd vrij

Hun bezwaren tegen de vervroegde vrijlating zijn verworpen door een adviseur van de rechtbank die dinsdag definitief de knoop moet doorhakken.

Deze adviseur, advocaat-generaal Raymond Loop, vindt dat de slachtoffers niet het recht hebben beroep aan te tekenen.

Hun bezwaren tegen de vervroegde vrijlating moeten dan ook als niet-ontvankelijk of ongegrond worden beschouwd, aldus Loop. Zijn advies werd donderdag door Belgische media onthuld.

Hof van Cassatie

Het Hof van Cassatie in Brussel, dat zich dinsdag over de zaak buigt, benadrukt dat adviezen van de advocaat-generaal ''vaak, maar niet altijd'' worden overgenomen.

Daarnaast moet het hof niet alleen oordelen over de klachten van de zogenoemde burgerlijke partijen, maar ook over de bezwaren van het Openbaar Ministerie (OM) tegen de voorwaardelijke invrijheidstelling.

De zitting van het Hof van Cassatie, het hoogste Belgische rechtscollege, begint 28 augustus om 9.30 uur. Een besluit (arrest) wordt in de namiddag verwacht, maar het kan ook woensdag of donderdag worden.

Dat zal de voorzitter van het hof dinsdag laten weten, aldus een woordvoerder. Het hof kan de vervroegde vrijlating van Martin alleen tegenhouden als er procedurefouten zijn gemaakt.

Cel

De vrouw werd in 1996 opgepakt en in 2004 veroordeeld tot 30 jaar cel wegens medeplichtigheid aan de ontvoering van en de moord op vier meisjes.

Het is in België mogelijk om vervroegd vrij te komen als een derde van de straf is uitgezeten. Een van de voorwaarden voor Martin is dat ze wordt opgenomen in het clarissenklooster van Malonne bij Namen.