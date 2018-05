In een rede tot een organisatie van afro-Amerikanen in de stad New Orleans noemde de president geen specifieke maatregel, maar zei hij dat hij met zowel zijn eigen Democraten als met de Republikeinen overeenstemming wil bereiken over vermindering van het geweld.

Obama sprak over de wapenkwestie naar aanleiding van de schietpartij bijna een week geleden in een bioscoop in Aurora in de staat Colorado, die aan 12 mensen het leven kostte. De president onderstreepte dat hij niet wil tornen aan het Tweede Amendement op de grondwet, dat Amerikanen toestaat een wapen te dragen.

''Maar ik geloof ook dat veel wapenbezitters het ermee eens zijn dat (geweren als) de AK-47 in de handen van soldaten horen en niet in de handen van criminelen, dat zij op het slagveld thuishoren, niet in de straten van onze steden'', zei de president.

Bekijk een deel van de rede van Obama:

Lees alles over de schietpartij in Aurora

Obama wil betere controle op wapenvergunning