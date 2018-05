Libiërs in vrijheid naar de stembus

Het is een primeur voor de meesten, omdat de bevolking erg jong is en de laatste min of meer democratische verkiezingen een halve eeuw geleden waren.

Libië kiest een speciale grondwetgevende raad, die 200 leden telt en die binnen ongeveer een jaar moet zorgen voor onder meer een grondwet, een kieswet, een referendum over de grondwet en een regering.

Afgelopen week was het onrustig in Libië in de aanloop naar de stembusgang. Zo blokkeerden federalisten, die meer autonomie willen voor het olierijke oosten van Libië, belangrijke aanvoerroutes van olie.

Boos

Ze zijn boos omdat hun deel van het land volgens hen te weinig zetels krijgt in de raad die zaterdag wordt gekozen.

Ook sommige islamisten zijn tegen de verkiezingen, omdat zij vinden dat de Koran als grondwet volstaat. Ook zouden aanhangers van het oude regime de stembusgang willen verstoren.

Achtergrond: Verdeeld Libië stort zich op democratie

Chronologie van de Libische opstand

Volg Twitterberichten over de verkiezingen via NUlive

Alles over de onrust in het Midden-Oosten in ons dossier

Libië stemt