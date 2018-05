Spaans gezin opgepakt voor diefstal 12e-eeuwse gids

Ook een andere vrouw is opgepakt. Dat hebben Spaanse media woensdag gemeld. Na de arrestatie vond de politie het boek in een garage in Milladoiro in het noordwesten van Spanje.

Het kostbare boek, de Codex Calixtinus, verdween precies een jaar geleden uit de kathedraal van de stad in het noordwesten van Spanje.

Wraak

De politie gaat ervan uit dat de electricien uit wraak heeft gehandeld. De man deed onderhoudswerk voor de kathedraal, maar was door het kerkbestuur ontslagen. De andere arrestanten worden van medeplichtigheid verdacht.

De Codex is een van de eerste gidsen voor de bedevaart ter ere van de apostel Jacobus de Meerdere, die in Santiago begraven zou liggen. Vorig jaar was een fotokopie van het boek te zien in het museum voor Religieuze Kunst in Uden.