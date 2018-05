Europa veroordeelt neerhalen Turks vliegtuig

De Europese Unie ziet echter niets in militair ingrijpen om het geweld in Syrië te doen stoppen.

"Wat er is gebeurd moet zeer serieus worden genomen, maar militaire interventie in Syrië is uitgesloten", zei minister van buitenlandse zaken Uri Rosenthal.

Ook zijn Duitse collega Guido Westerwelle maande tot kalmte. "Ik denk dat het belangrijk is dat we blijven werken aan een politieke oplossing voor de crisis in Syrië", zei hij. "De-escalatie is cruciaal op dit moment."

Niet duidelijk

Volgens het Syrische ministerie van buitenlandse zaken schond het Turkse toestel het Syrische luchtruim en was niet duidelijk dat het ging om een toestel van de Turkse luchtmacht. Turkije betoogt echter dat het vliegtuig onbewust in het Syrische luchtruim terechtgekomen was, maar alweer in het internationale luchtruim vloog toen het werd neergehaald.

Ankara heeft de Noord-Atlantische Raad, die bestaat uit de permanente vertegenwoordigers van de 28 NAVO-lidstaten, bijeengeroepen voor een bespreking van het incident.

Het wordt niet waarschijnlijk geacht dat de zaak zal leiden tot een beroep op artikel 5 van het handvest, waarin staat dat een aanval op een lidstaat wordt beschouwd als een aanval op alle lidstaten.

"Dit is een episode die illustreert hoe de Syrische crisis escaleert (...) en hoe belangrijk het is om een oplossing te vinden voor het geweld", aldus de Italiaanse minister van buitenlandse zaken Giulio Terzi.

Sanctielijst

EU-woordvoerster Maja Kocijancic zei dat de Unie de sanctielijst heeft uitgebreid met een Syrische regeringsfunctionaris en zes bedrijven en overheidsinstellingen.

De Britse minister van buitenlandse zaken William Hague verwelkomde deze beslissing en zei dat er ook stappen worden gezet om het wapenembargo te verstevigen.

"Sancties tegen banken, het leger en staatsmedia geven een ondubbelzinning signaal af dat we de druk zullen opvoeren totdat het regime van Assad stopt met moorden en het vredesplan van Syrië-gezant Kofi Annan volledig doorvoert", aldus Hague.

